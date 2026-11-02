Мягкая сила: Россиянам назвали самые подходящие средства для ухода за керамикой
Чтобы на керамических изделиях не оставались трудновыводимые загрязнения, необходимо ухаживать за ними при помощи легких чистящих средств хотя бы раз в неделю, сказал НСН Антон Кузьмин.
Агрессивная химия не только может испортить хромированные и керамические изделия, но и опасна для здоровья — при вдыхании таких средств можно заработать серьезное отравление. Об этом спецкору НСН заявил маркетолог направления «Сантехника» российского предприятия международного бренда VitrA в подмосковном Серпухове Антон Кузьмин.
«Сегодня день на рынке существует множество средств по уходу за сантехникой, но не всегда те из них, которые активно рекомендуют, действительно необходимы. Например, агрессивная химия — это сильные кислоты и щелочи, при работе с которыми советуют обязательно использовать перчатки. Такие средства опасны для вдыхания, их надо использовать в проветриваемых помещениях. Для обслуживания санузлов и ванных комнат такие средства практически не нужны, если мы используем материал с хорошей поверхностью. Глазурь сама по себе имеет высокую гладкость, в ней не закрепляются загрязнения. Та грязь, которую мы видим на сантехнике, чаще всего удаляется легкими чистящими средствами, на уровне средств для чистки стекол. Фактически глазурь на керамике — это то же самое стекло», — сказал Кузьмин.
Собеседник НСН добавил, что керамические изделия необходимо обрабатывать легкими чистящими средствами по меньшей мере раз в неделю.
«Когда на керамике вдруг появляется загрязнение, которое невозможно почистить обычными способами, это означает, что либо использовалась вода очень плохого качества (с известью), либо не делается регулярная уборка хотя бы раз в неделю. Если изделие раз в неделю обрабатывается легкими чистящими средствами, то обычно этого ухода более чем хватает для повседневного использования. Тогда, соответственно, нет риска отравиться опасными химическими веществами, повредить поверхности, которые подвержены повреждению сильными кислотами и щелочами», — отметил эксперт.
По словам Кузьмина, особенно опасны кислоты и щелочи для хромированных изделий.
«Хромированные изделия крайне плохо реагируют на кислоты и щелочи, потому что хром — это очень тонкий материал на поверхности смесителей. Если кислоты попадают между хромом и базой, то происходит отслоение, которое приводит к тому, что продукт уже нельзя восстановить. Вообще невозможно с помощью щелочи или кислоты создать слой, защищающий изделие неделю и больше. Конечно, они помогут в моменте избавиться от загрязнения, но если химия выветрится с поверхности в течение трех-пяти дней, оно появится снова. Вместе с тем средства с ионами серебра и цинка, используемые компанией VitrA, действительно создают условия, когда бактерии не могут распространяться на этой поверхности, вне зависимости от того, появились они сейчас или через неделю после чистки. Они будут погибать на поверхности, поскольку не смогут находить питательные вещества и потеряют возможность размножаться», — заключил он.
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