В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии
Самыми опасными предметами бытовой химии в плане пожарной безопасности являются все аэрозоли, говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанной специалистами МЧС России.
Отмечается, что особой осторожности требуют аэрозоли по уходу за автомобилями и для борьбы с неприятными запахами, жидкости для снятия лака с ногтей и лосьоны на основе спирта.
Серьезную угрозу могут представлять и сами лаки для ногтей, изготовленные на основе ацетона и других веществ – они воспламеняются при низких температурах, напоминают спасатели.
Дымовой сигнализатор может спасти от пожара, его можно купить за 500 рублей и установить самостоятельно, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru