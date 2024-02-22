В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии

Самыми опасными предметами бытовой химии в плане пожарной безопасности являются все аэрозоли, говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанной специалистами МЧС России.

Отмечается, что особой осторожности требуют аэрозоли по уходу за автомобилями и для борьбы с неприятными запахами, жидкости для снятия лака с ногтей и лосьоны на основе спирта.

«Это бред!»: Корнейчук заявил, что из-за игр телефон загореться не может

Серьезную угрозу могут представлять и сами лаки для ногтей, изготовленные на основе ацетона и других веществ – они воспламеняются при низких температурах, напоминают спасатели.

Дымовой сигнализатор может спасти от пожара, его можно купить за 500 рублей и установить самостоятельно, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС по Республике Коми
ТЕГИ:Пожарная БезопасностьПожарыМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры