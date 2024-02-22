В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии

Серьезную угрозу могут представлять и сами лаки для ногтей, изготовленные на основе ацетона и других веществ – они воспламеняются при низких температурах, напоминают спасатели.

Дымовой сигнализатор может спасти от пожара, его можно купить за 500 рублей и установить самостоятельно, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан «Радиоточке НСН».

