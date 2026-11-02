«Подделывают до 50%»: Почему рынок сантехники кишит контрафактными товарами

Собеседник НСН добавил, что для борьбы с подделками был введен новый регламент.



«С 1 октября 2026 года в России был введен новый регламент для сертификатов для смесителей. Мы видим, что маркетплейсы отказываются от предоставления новых карточек без этого сертификата. Возможно, это поможет изменить ситуацию с контрафактом, но пока что особого эффекта не видно. Отмечу, что у бренда VitrA такой проблемы нет, мы не встречали случаев подделок на рынке, надеюсь, что и не встретим», — отметил эксперт.



Кузьмин указал на то, что судиться с брендами из недружественных стран бесполезно.



«С компаниями, которые относятся к враждебным юрисдикциям, судиться в России нельзя. Даже если вы выиграете суд, вы не сможете получить деньги с нарушителя. На рынок приходят подделки, с которыми, к сожалению, невозможно воевать. На моей памяти было пять выигранных судов, однако взыскать ущерб так и не получилось», — констатировал он.



В свою очередь маркетолог направления «Плитка» завода VitrA Алла Оксанюк подсказала потребителям простой способ, как не нарваться на подделку при покупке.



«Каждой партии присваивается паспорт качества, где прописаны все технические характеристики. В магазине вы можете запросить паспорт качества на конкретную партию. На упаковке должны быть указаны артикул и партия», — заявила Оксанюк.



Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что, помимо сантехники, чаще всего подделывают такие строительные материалы, как радиаторы отопления, кабели, трубы, цемент и дверные замки.

