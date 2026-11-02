Огонь, вода и трубы: Как бренды сантехники работают в условиях атак на маркетплейсы

Для успешной работы на маркетплейсах необходимо обязательное присутствие на их складах. Для производителей сантехники вместе с тем это создает определенные убытки, поскольку даже самая качественная продукция может получить повреждения из-за пожаров, а заставить маркетплейсы возместить убытки зачастую довольно сложно. Об этом спецкору НСН заявил маркетолог расположенного в Серпухове предприятия международного бренда сантехники и плитки VitrA Антон Кузмин.



«Чтобы сегодня успешно работать на маркетплейсах, нужно присутствовать на их складах, что создает некоторые сложности, учитывая то, что эти склады периодически горят. Вместе с тем отсутствие товара на складах маркетплейсов снижает сроки поставки и лишает продукцию большого потенциала. Несмотря на то, что наша керамика имеет высокую огнеупорность, это не исключает ее повреждения в огне, так что для нас это тоже большие риски. Пока по сантехнике мы не сильно пострадали — мы знаем наших конкурентов, для которых это был гораздо более серьезный удар», — сказал собеседник НСН.



Представитель бренда также объяснил, как алгоритмы покупок через маркетплейсы влияют на потребительский экстремизм.



«Сегодня маркетплейсы считают клиента врагом при любых обстоятельствах. Условия маркетплейсов заключаются в том, что поставщик обязан рассмотреть информацию в те сроки, в которые в действительности ознакомиться с продуктом и принять взвешенное решение невозможно. Пока что нельзя говорить о каких-то критических проблемах. Порядка года наш бренд работает с собственным магазином на маркетплейсах, и пока мы не видим серьезных рисков с точки зрения потребительского экстремизма. Дело в том, что у нас качественный продукт, а чаще всего претензии у потребителей возникают именно к качеству товаров. Мы скорее рискуем получить риски от недобросовестных дистрибьюторов, которые желают выторговать для себя выгодные условия», — добавил он.



Также эксперт отметил, что при упаковке товара ведется обязательная видеозапись.



«Видеозапись упаковки товара — обязательное условие, так мы можем доказать надлежащее качество товара. Только в этом случае мы можем предъявлять претензии маркетплейсам по поводу возмещения логистических затрат. Отмечу, что если раньше люди вживую приходили в магазин, тратили время, выбирали товар, заказывали доставку, то сегодня они предпочитают через интернет заказать, например, пять вариантов инструмента и на месте выбрать, что им больше нравится. Надо понимать, что рынок маркетплейсов молодой, правила здесь формируются плавно. Здесь работают слишком мало людей, чтобы обеспечить достаточный сервис. Например, нашей плитки на маркетплейсах официально нет вообще. Что же касается сантехники, у нас представлена существенная часть стоковых позиций, но это не весь объем, кроме того, у нас существенно шире объем товара, который мы предлагаем под заказ», — подчеркнул собеседник НСН.



В заключение представитель VitrA заявил, что бренд продает продукцию на маркетплейсах только по рекомендованной розничной цене.



«Если выходить на правила ценовой борьбы маркетплейсов, то это исключает прибыль на стороне поставщика и делает невозможным распространение товара в других каналах. Конечно, есть игроки, которые выбрали маркетплейс как единственную площадку для себя, но чаще всего они отказываются от какого-либо контроля качества и идут в сторону самой дешёвой цены. Отмечу, что сегодня интернет-магазины, которые раньше торговали напрямую, все чаще работают через маркетплейсы. Они уже понимают, что самостоятельно не могут притянуть клиента, потому что их платформ недостаточно. Марка интернет-магазинов в маркетплейсе практически ни на что не влияет», — заключил он.



Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил, что сегодня маркетплейсы активно ищут способы стабилизировать поставки товаров потребителям после украинских атак: такие игроки рынка, как Wildberries и Ozon, планируют перебраться в Казахстан, но есть и менее радикальное решение — продавцы могут полностью взять логистику на себя.

