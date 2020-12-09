Попова рассказала, когда начнется вакцинация людей старше 60 лет
9 декабря 202011:46
Исследования вакцин для пожилых людей проходят очень успешно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, результаты появятся в ближайший месяц и можно будет прививать людей старше 60 лет.
Между тем, глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, можно ли употреблять алкоголь в процессе вакцинации, пишет «Свободная пресса».
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9 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru