Попова рассказала, когда начнется вакцинация людей старше 60 лет

Исследования вакцин для пожилых людей проходят очень успешно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, результаты появятся в ближайший месяц и можно будет прививать людей старше 60 лет.

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Между тем, глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, можно ли употреблять алкоголь в процессе вакцинации, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинацияРоспотребнадзор
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