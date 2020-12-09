В России от коронавируса вылечились более 2 млн человек
За минувшие сутки в России от COVID-19 вылечились ещё более 26 тысяч пациентов. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом в общей сложности за время эпидемии в стране выздоровели более двух миллионов человек, отмечает RT.
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Добавим, за последние сутки в нашей стране зафиксировано 26 190 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, к утру 9 декабря общее число заболевших в России превысило 2 миллиона 540 тысяч человек.
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 5 145. Далее в списке Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области, а также Карелия, подчеркивает Свободная пресса.
Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уничтожить возбудитель коронавируса невозможно. По словам учёного, коронавирус является природно-очаговой инфекцией, не только передающейся от человека к человеку, но и переносимой многими дикими и домашними животными. Гинцбург считает, что по этой причине принципиально невозможно полностью уничтожить вирус.
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