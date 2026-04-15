«Мы остались без автобусов»: Разбитая дорога ударила по алтайским бабушкам

В конце марта мы рассказывали о ситуации в Тамбове, где управляющая компания просто плюнула на жителей целого дома, которым приходится самим чинить подъезды, убирать двор и детские площадки. НСН обратилась к губернатору, мэру и областному прокурору, которые молниеносно пообещали исправить ситуацию. Людям собираются снизить тарифы и пересчитать плату за ЖКХ, а представителей дома пригласили к мэру.

«Спасибо, мы у вас проблему озвучили и дошло до них. Представителей дома приглашали к мэру города на прием. И в местных новостях написали, сам же мэр, что он нас принял и проблемами занялись. Думаю, что-то изменится. Они нам пообещали управляющую компанию поменять, как минимум, в мае ждем», - поблагодарила НСН одна из жительниц проблемного дома.

Мы продолжаем держать ситуацию на контроле и проверим, будут ли выполнены обещания.

На днях к нам обратились жители сразу семи СНТ в 26 километрах от Барнаула. Единственную дорогу к главному городу Алтайского края привели в такое состояние, что по ней отказываются ездить автобусы. В итоге несколько тысяч человек оказались в изоляции.

«Это проблема не одного, а семи садоводств: «Луговое», «Отрадное», «Радуга, «Ясное», «Раздолье» и других, здесь живет около 10 тысяч человек. Дорога от Березовки ведет до СНТ «Луговое», а далее идут поселковые дороги к другим садоводствам. По этой дороге мы добираемся в Барнаул, но она не ремонтируется и в ужасном состоянии. В этом году ситуация усугубилась – ее еще сильнее разрушили при установке вышки. Сейчас общественный транспорт нам недоступен. Мы находимся далеко от федеральной трассы, только автобус доставляет бабушек и дедушек до дач, а сейчас сюда могут добраться только те, у кого личные автомобили, и то с трудом, приходится объезжать через поле. Автобусы отказываются ездить еще с прошлого года, потому что на такой дороге автобус едет и просто разрушается. Мы пытаемся хоть как-то обратить внимание властей на нашу проблему», - пожаловалась НСН жительница одного из СНТ.

Мы попросили главу Алтайского края Виктора Томенко разобраться в ситуации.

Ну а в Вологде от бездорожья страдают многодетные семьи. Жители домов на Онежском переулке каждую распутицу тонут в грязи. Дорогу там так и не сделали, слива для воды нет, как и света. При этом местные власти уже несколько лет сдвигают сроки решения проблемы

«В свое время здесь выделялись участки для многодетных семей. Основную дорогу проложили, а ответвления где-то сделали, а где-то нет, порядка 10-15 переулков оставили. Соответственно, дороги у нас как ни было, так и нет. Мы своими силами, как могли подсыпали дорогу кирпичами и еще чем-то, но как таковой дороги нет. Мы выходим с детьми гулять с колясками, так там ни пройти, ни проехать. В распутницу вообще сложно. Водоотвода нет и во время таяния снега, в распутицу, во время ливней вода стоит и на дороге, и около домов на участках, ей уходить некуда Приходится постоянно откачивать воду. Тут неподалеку есть канал, сделанный, опять же, своими силами, приходится туда кидать свои рукава и за свой счет это все дело откачивать. Власти пишут отписки – денег нет, извините, ждите, живите, как хотите, обратитесь через два года, но непонятно, сколько еще ждать? В 2028 году придет новая администрация и будет писать то же самое? Я понимаю, сейчас сложный период в стране и денег на дорогу может и нет, но можно же сделать хотя бы освещение и водоотвод, и как-то подсыпать дорогу. Вокруг кромешная тьма, дети растут и им придется ходить в школу по этой грязи», - рассказал НСН многодетный отец Дмитрий Голенев.

Мы попросили губернатора Вологодской области Георгия Филимонова помочь детям и их родителям.