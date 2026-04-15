«Мы остались без автобусов»: Разбитая дорога ударила по алтайским бабушкам
Жители семи СНТ неподалеку от Барнаула не могут выбраться с дач из-за ям, «ломающих автобусы», а в Вологде тонут в грязи многодетные семьи.
Социальный проект Национальной Службы Новостей «Кривая линия» на этой неделе получил много обращений из разных регионов России.
Так, на Алтае несколько тысяч человек оказались отрезаны от цивилизации из-за проблем с дорогой. На бездорожье жалуются и многодетные семьи из Вологды.
При этом после обращений НСН к решению проблем жителей Тамбова подключились мэр и губернатор.
***
В конце марта мы рассказывали о ситуации в Тамбове, где управляющая компания просто плюнула на жителей целого дома, которым приходится самим чинить подъезды, убирать двор и детские площадки. НСН обратилась к губернатору, мэру и областному прокурору, которые молниеносно пообещали исправить ситуацию. Людям собираются снизить тарифы и пересчитать плату за ЖКХ, а представителей дома пригласили к мэру.
«Спасибо, мы у вас проблему озвучили и дошло до них. Представителей дома приглашали к мэру города на прием. И в местных новостях написали, сам же мэр, что он нас принял и проблемами занялись. Думаю, что-то изменится. Они нам пообещали управляющую компанию поменять, как минимум, в мае ждем», - поблагодарила НСН одна из жительниц проблемного дома.
Мы продолжаем держать ситуацию на контроле и проверим, будут ли выполнены обещания.
***
На днях к нам обратились жители сразу семи СНТ в 26 километрах от Барнаула. Единственную дорогу к главному городу Алтайского края привели в такое состояние, что по ней отказываются ездить автобусы. В итоге несколько тысяч человек оказались в изоляции.
«Это проблема не одного, а семи садоводств: «Луговое», «Отрадное», «Радуга, «Ясное», «Раздолье» и других, здесь живет около 10 тысяч человек. Дорога от Березовки ведет до СНТ «Луговое», а далее идут поселковые дороги к другим садоводствам. По этой дороге мы добираемся в Барнаул, но она не ремонтируется и в ужасном состоянии. В этом году ситуация усугубилась – ее еще сильнее разрушили при установке вышки. Сейчас общественный транспорт нам недоступен. Мы находимся далеко от федеральной трассы, только автобус доставляет бабушек и дедушек до дач, а сейчас сюда могут добраться только те, у кого личные автомобили, и то с трудом, приходится объезжать через поле. Автобусы отказываются ездить еще с прошлого года, потому что на такой дороге автобус едет и просто разрушается. Мы пытаемся хоть как-то обратить внимание властей на нашу проблему», - пожаловалась НСН жительница одного из СНТ.
Мы попросили главу Алтайского края Виктора Томенко разобраться в ситуации.
***
Ну а в Вологде от бездорожья страдают многодетные семьи. Жители домов на Онежском переулке каждую распутицу тонут в грязи. Дорогу там так и не сделали, слива для воды нет, как и света. При этом местные власти уже несколько лет сдвигают сроки решения проблемы
«В свое время здесь выделялись участки для многодетных семей. Основную дорогу проложили, а ответвления где-то сделали, а где-то нет, порядка 10-15 переулков оставили. Соответственно, дороги у нас как ни было, так и нет. Мы своими силами, как могли подсыпали дорогу кирпичами и еще чем-то, но как таковой дороги нет. Мы выходим с детьми гулять с колясками, так там ни пройти, ни проехать. В распутницу вообще сложно. Водоотвода нет и во время таяния снега, в распутицу, во время ливней вода стоит и на дороге, и около домов на участках, ей уходить некуда Приходится постоянно откачивать воду. Тут неподалеку есть канал, сделанный, опять же, своими силами, приходится туда кидать свои рукава и за свой счет это все дело откачивать. Власти пишут отписки – денег нет, извините, ждите, живите, как хотите, обратитесь через два года, но непонятно, сколько еще ждать? В 2028 году придет новая администрация и будет писать то же самое? Я понимаю, сейчас сложный период в стране и денег на дорогу может и нет, но можно же сделать хотя бы освещение и водоотвод, и как-то подсыпать дорогу. Вокруг кромешная тьма, дети растут и им придется ходить в школу по этой грязи», - рассказал НСН многодетный отец Дмитрий Голенев.
Мы попросили губернатора Вологодской области Георгия Филимонова помочь детям и их родителям.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
