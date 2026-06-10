Продюсер предрек отмену «Дискотеки Аварии» из-за скандальной выходки Серова

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Алексей Серов из группы «Дискотека Авария» перешел допустимые границы во время выступления в Иркутске. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что коллективу грозит отмена, если музыканты не дадут объяснений поводу поведения солиста.

По мнению собеседника издания, причиной скандальной выходки могла стать падающая популярность коллектива. Продюсер уверен, что группа пытается привлечь к себе максимум внимания любыми способами на фоне прихода новых артистов и постепенного исчезновения из информационного поля.