Продюсер предрек отмену «Дискотеки Аварии» из-за скандальной выходки Серова
Продюсер Павел Рудченко заявил, что Алексей Серов из группы «Дискотека Авария» перешел допустимые границы во время выступления в Иркутске. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что коллективу грозит отмена, если музыканты не дадут объяснений поводу поведения солиста.
По мнению собеседника издания, причиной скандальной выходки могла стать падающая популярность коллектива. Продюсер уверен, что группа пытается привлечь к себе максимум внимания любыми способами на фоне прихода новых артистов и постепенного исчезновения из информационного поля.
При этом Рудченко подчеркнул, что Серову следовало соблюдать этику публичного пространства и помнить о двойной ответственности за свое поведение на конкретном мероприятии.
Для минимизации негативных последствий артистам необходимо срочно записать видеообращение к поклонникам и раскрыть истинные мотивы такого поведения. Эксперт считает, что музыкантам следует поторопиться с разъяснениями, чтобы не спровоцировать массовую отмену со стороны общественников и не вызвать возмущение в депутатском корпусе.
Ранее солист «Дискотеки Аварии» Серов отверг обвинения в «неподобающих телодвижениях», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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