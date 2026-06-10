Папа римский освятил башню Саграды Фамилии после 144 лет строительства
Папа римский Лев XIV 10 июня освятил башню собора Саграда Фамилия в Барселоне и поставил символическую точку в почти полуторавековом строительстве храма. Торжественную мессу провели в день смерти архитектора Антонио Гауди, а первый камень в основание базилики заложили еще в 1882 году при папе Льве XIII, сообщает РЕН ТВ.
Барселона в эти дни превратилась в центр притяжения для миллионов паломников и туристов, а город оцепили полиция и спецназ. Понтифика встречали с огромным ажиотажем на стадионе и балконе кафедрального собора, где толпы верующих пытались получить его благословение.
При этом история возведения храма сопровождалась многочисленными скандалами и нарушениями, поскольку более века стройка велась без официального разрешения городских властей. Полное освящение собора состоялось только в 2010 году, а сейчас из-за возведения грандиозной лестницы под угрозу сноса попали десятки жилых домов и восемь колонн оказались прямо на тротуаре.
Основным источником финансирования долгостроя остаются продажи билетов, что вызывает недовольство культурной элиты, считающей храм коммерческим аттракционом.
В прошлом году базилику посетили почти пять миллионов человек, а общий доход составил 134,5 млн €, из которых 32 млн € ушли исключительно на ежедневное функционирование объекта, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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