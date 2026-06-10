Папа римский освятил башню Саграды Фамилии после 144 лет строительства

Папа римский Лев XIV 10 июня освятил башню собора Саграда Фамилия в Барселоне и поставил символическую точку в почти полуторавековом строительстве храма. Торжественную мессу провели в день смерти архитектора Антонио Гауди, а первый камень в основание базилики заложили еще в 1882 году при папе Льве XIII, сообщает РЕН ТВ.

Барселона в эти дни превратилась в центр притяжения для миллионов паломников и туристов, а город оцепили полиция и спецназ. Понтифика встречали с огромным ажиотажем на стадионе и балконе кафедрального собора, где толпы верующих пытались получить его благословение.