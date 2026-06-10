Путин разрешил ЦБ, Росинкасу, Сбербанку и Спецсвязи сбивать БПЛА

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и ФГУП «Спецсвязь России» пресекать атаки беспилотных аппаратов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Документ наделяет работников указанных организаций возможностью самостоятельно подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, «воздействовать на их пульты, а также повреждать или уничтожать сами аппараты».

Это разрешено делать для отражения нападения или угрозы атак на охраняемые объекты и персонал. Аналогичные полномочия уже имеют ведомственная охрана, силовые структуры и Росгвардия.