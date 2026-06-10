Путин разрешил ЦБ, Росинкасу, Сбербанку и Спецсвязи сбивать БПЛА
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и ФГУП «Спецсвязь России» пресекать атаки беспилотных аппаратов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
Документ наделяет работников указанных организаций возможностью самостоятельно подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, «воздействовать на их пульты, а также повреждать или уничтожать сами аппараты».
Это разрешено делать для отражения нападения или угрозы атак на охраняемые объекты и персонал. Аналогичные полномочия уже имеют ведомственная охрана, силовые структуры и Росгвардия.
Закон призван защитить объекты ЦБ, в том числе расположенные в новых регионах, на фоне роста атак вражеских дронов. Банк России самостоятельно определит порядок принятия решений по уничтожению опасных БПЛА и утвердит перечень уполномоченных должностных лиц ЦБ и Росинкаса.
В отношении Сбербанка такими полномочиями наделяется правительство, а в отношении Спецсвязи России — Министерство цифрового развития, уточняется в президентском указе.
Во время недавнего Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что украинские беспилотники нужно сбивать и делать это ещё более эффективно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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