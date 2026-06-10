Водителю автобуса в Екатеринбурге, въехавшего в толпу, грозит до 7 лет колонии
Водителю автобуса, въехавшему в толпу пешеходов в центре Екатеринбурга, может грозить до семи лет лишения свободы, однако итоговое наказание зависит от установленных обстоятельств. Такое мнение ТАСС высказал адвокат Сергей Колосовский.
Юрист пояснил, что санкция до семи лет предусмотрена за преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности. При этом он отметил необходимость проведения судмедэкспертизы, поскольку водитель мог потерять способность руководить своими действиями после столкновения с кроссовером.
В Екатеринбурге автобус частного перевозчика после удара о легковушку выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, водитель кроссовера поворачивал, когда автобусу уже горел запрещающий сигнал светофора.
По факту ДТП возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Отдельное дело возбуждено в отношении руководства автотранспортного предприятия за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что четыре человека погибли в ДТП с автобусом, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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