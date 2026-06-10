Водителю автобуса в Екатеринбурге, въехавшего в толпу, грозит до 7 лет колонии

Водителю автобуса, въехавшему в толпу пешеходов в центре Екатеринбурга, может грозить до семи лет лишения свободы, однако итоговое наказание зависит от установленных обстоятельств. Такое мнение ТАСС высказал адвокат Сергей Колосовский.

Юрист пояснил, что санкция до семи лет предусмотрена за преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности. При этом он отметил необходимость проведения судмедэкспертизы, поскольку водитель мог потерять способность руководить своими действиями после столкновения с кроссовером.

В Екатеринбурге автобус частного перевозчика после удара о легковушку выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, водитель кроссовера поворачивал, когда автобусу уже горел запрещающий сигнал светофора.