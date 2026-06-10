Психолог раскрыла особенности отношения поколения Z к работе и деньгам

«Им важно жить, а не только упахиваться на работе ради каких-то эфемерных денег. Если работа забирает у них много ресурса, они 12 раз подумают, нужна ли им такая работа», — отметила психолог, добавив, что зумеры умеют удерживать двойной фокус внимания — как на внешнем мире, так и на собственном внутреннем состоянии.

Эксперт также обратила внимание на влияние социальных сетей на финансовое мышление молодых людей. Зумеры выросли в эпоху, когда в интернете активно транслировалась идея легкого обогащения через короткий контент, поэтому у них отсутствует культура монотонного труда и готовность к длительному профессиональному становлению.

При этом около 40% зумеров в России живёт с родителями из-за дорогого жилья, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

