«Уже упаковываю книги»: Вучич готовится покинуть пост президента

Президент Сербии Александр Вучич не исключил своего ухода в отставку с поста главы государства ради выдвижения на должность премьер-министра республики. Об этом политик заявил в эфире радио «Белград».

При этом он пообещал заранее уведомить сербское общество о своем решении и исключить любые сюрпризы. Он также признался, что уже начал упаковывать личные вещи и может сложить полномочия даже раньше ожидаемого срока в три или четыре месяца.