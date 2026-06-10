«Уже упаковываю книги»: Вучич готовится покинуть пост президента
Президент Сербии Александр Вучич не исключил своего ухода в отставку с поста главы государства ради выдвижения на должность премьер-министра республики. Об этом политик заявил в эфире радио «Белград».
При этом он пообещал заранее уведомить сербское общество о своем решении и исключить любые сюрпризы. Он также признался, что уже начал упаковывать личные вещи и может сложить полномочия даже раньше ожидаемого срока в три или четыре месяца.
«Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много»,— отметил Вучич.
Он также подчеркнул, что ежедневно обдумывает возможность возглавить правительство страны. На данный момент он занимает пост президента с 2017 года и переизбрался на второй срок в 2022 году, а его текущие полномочия истекают в 2027 году.
Ранее Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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