В СПЧ оценили идею назначения женщин-следователей по делам о сексуальном насилии

В Казахстане дела о сексуальных преступлениях будут поручать женщинам-следователям, и Россия должна перенять этот опыт. Об этом член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», отметив, что потерпевшим гораздо проще общаться с женщинами.

Правозащитница подчеркнула, что многие жертвы подобных преступлений отказываются подавать заявления из-за нежелания проходить через допросы и уточняющие вопросы. Появление женщин-следователей существенно облегчит эту процедуру для пострадавших.