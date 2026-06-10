В СПЧ оценили идею назначения женщин-следователей по делам о сексуальном насилии

В Казахстане дела о сексуальных преступлениях будут поручать женщинам-следователям, и Россия должна перенять этот опыт. Об этом член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», отметив, что потерпевшим гораздо проще общаться с женщинами.

Правозащитница подчеркнула, что многие жертвы подобных преступлений отказываются подавать заявления из-за нежелания проходить через допросы и уточняющие вопросы. Появление женщин-следователей существенно облегчит эту процедуру для пострадавших.

Мизулина предложила создать реестр осужденных за сексуальные преступления против детей

Меркачева также выразила уверенность в необходимости создания узкопрофильных специалистов по делам о сексуальном насилии. Такие следователи должны уметь грамотно выстраивать диалог с потерпевшими и фактически выполнять функции психологов.

По мнению члена СПЧ, узкая специализация позволит обеспечить максимально профессиональный подход к расследованию. Это поможет качественно раскрывать подобные преступления и привлекать виновных к строгой ответственности.

При этом глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН подчеркнул, что «вешать» сексуальные преступления только на женщин-следователей неправильно, женщин наоборот нужно беречь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПреступленияНасилиеКазахстанСПЧ

Горячие новости

Все новости

партнеры