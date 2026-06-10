Эксперты предупредили об ошибках при возвращении на прошлую работу

За прошедший год почти 50% российских компаний предприняли попытки вернуть своих бывших сотрудников. В сложившейся тенденции разбиралось ОТР.

Эксперт Кристина Курынова уверена, что соискатель должен принимать такое решение осознанно, а не просто из-за чувства неловкости или благодарности за приглашение. Специалист рекомендовала честно вспомнить истинные причины прошлого увольнения и выяснить, изменилась ли ситуация с зарплатой, руководством или атмосферой в коллективе.

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Курынова подчеркнула, что на переговорах следует прямо уточнять текущие задачи, ожидания и перспективы карьерного роста. Она добавила, что современный рынок труда диктует условия сильного кандидата, поэтому соискателям необходимо уважать не только компанию, но и собственную профессиональную ценность.

Возвращение на старое место всегда подразумевает заключение нового трудового договора с обновленными условиями. Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин посоветовал еще на начальном этапе обсуждать все детали, включая индексацию и повышение заработной платы после длительного перерыва.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН объяснила погоню работодателей за бывшими сотрудниками.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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