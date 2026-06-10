Эксперты предупредили об ошибках при возвращении на прошлую работу

Курынова подчеркнула, что на переговорах следует прямо уточнять текущие задачи, ожидания и перспективы карьерного роста. Она добавила, что современный рынок труда диктует условия сильного кандидата, поэтому соискателям необходимо уважать не только компанию, но и собственную профессиональную ценность.

Возвращение на старое место всегда подразумевает заключение нового трудового договора с обновленными условиями. Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин посоветовал еще на начальном этапе обсуждать все детали, включая индексацию и повышение заработной платы после длительного перерыва.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН объяснила погоню работодателей за бывшими сотрудниками.

