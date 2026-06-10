В Роскачестве назвали оптимальную норму потребления воды в жару

В жаркую погоду привычный питьевой режим требует корректировки из-за возросшей потребности организма во влаге. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества в беседе с «Лентой.ру», назвав оптимальную норму потребления жидкости и способы поддержания водного баланса.

Специалисты уточнили, что в обычных условиях взрослому человеку требуется около 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. В период высокой температуры воздуха эту суточную норму рекомендуется увеличить примерно на пол-литра, что компенсирует активное потоотделение и быструю потерю влаги.

Весь дневной объем жидкости не стоит выпивать за один раз, поскольку лучше распределить его на протяжении дня и делать по несколько глотков каждые 20-30 минут. Особое внимание эксперты посоветовали уделить детям и пожилым людям, которым воду нужно предлагать регулярно из-за слабо выраженного чувства жажды.