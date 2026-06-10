В Роскачестве назвали оптимальную норму потребления воды в жару
В жаркую погоду привычный питьевой режим требует корректировки из-за возросшей потребности организма во влаге. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества в беседе с «Лентой.ру», назвав оптимальную норму потребления жидкости и способы поддержания водного баланса.
Специалисты уточнили, что в обычных условиях взрослому человеку требуется около 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. В период высокой температуры воздуха эту суточную норму рекомендуется увеличить примерно на пол-литра, что компенсирует активное потоотделение и быструю потерю влаги.
Весь дневной объем жидкости не стоит выпивать за один раз, поскольку лучше распределить его на протяжении дня и делать по несколько глотков каждые 20-30 минут. Особое внимание эксперты посоветовали уделить детям и пожилым людям, которым воду нужно предлагать регулярно из-за слабо выраженного чувства жажды.
Температура напитков не должна быть слишком низкой, так как ледяная вода провоцирует спазм сосудов, тогда как жидкость комнатной температуры усваивается быстрее и безопаснее для горла. При этом в Роскачестве призвали внимательно следить за самочувствием и при сильной усталости или учащенном сердцебиении обязательно обращаться к врачу.
При этом снижение аппетита в летнюю жару является нормальным явлением, поскольку организм тратит меньше энергии на согрев, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на врачей.
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