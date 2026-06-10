Раскрыто многомиллионное наследство народной артистки Чурсиной

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из после борьбы с онкологическим заболеванием. Журналисты aif.ru выяснили, какое имущество осталось после смерти знаменитой актрисы.

Долгие годы звезда проживала в знаменитом Доме на набережной, а позднее приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии. Стоимость аналогичной недвижимости в этом районе достигает 20 миллионов рублей.

При этом в последние годы артистка преимущественно находилась в Санкт-Петербурге в жилище своей покойной сестры на Каменноостровском проспекте, а в столицу приезжала исключительно на репетиции.

Юрист сообщил, кто получит многомиллионное наследство Владимира Молчанова

У народной артистки не было собственных детей, поэтому главной семьей она считала племянника Алексея и его детей, которых воспитывала как родных внуков. За свою жизнь актриса трижды официально вступала в брак с режиссером Владимиром Фетиным, ученым Владимиром Залитисом и Игорем Андроповым.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что при отсутствии завещания имущество будет распределяться строго по закону. Сначала права получают наследники первой очереди, а при их отсутствии эстафета переходит к родственникам второй очереди, среди которых числятся племянники, тети и дяди.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом со ссылкой на Театр российской армии, в котором служила актриса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиНародный Артист

Горячие новости

Все новости

партнеры