Раскрыто многомиллионное наследство народной артистки Чурсиной
Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из после борьбы с онкологическим заболеванием. Журналисты aif.ru выяснили, какое имущество осталось после смерти знаменитой актрисы.
Долгие годы звезда проживала в знаменитом Доме на набережной, а позднее приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии. Стоимость аналогичной недвижимости в этом районе достигает 20 миллионов рублей.
При этом в последние годы артистка преимущественно находилась в Санкт-Петербурге в жилище своей покойной сестры на Каменноостровском проспекте, а в столицу приезжала исключительно на репетиции.
У народной артистки не было собственных детей, поэтому главной семьей она считала племянника Алексея и его детей, которых воспитывала как родных внуков. За свою жизнь актриса трижды официально вступала в брак с режиссером Владимиром Фетиным, ученым Владимиром Залитисом и Игорем Андроповым.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что при отсутствии завещания имущество будет распределяться строго по закону. Сначала права получают наследники первой очереди, а при их отсутствии эстафета переходит к родственникам второй очереди, среди которых числятся племянники, тети и дяди.
Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом со ссылкой на Театр российской армии, в котором служила актриса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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