Раскрыто многомиллионное наследство народной артистки Чурсиной

У народной артистки не было собственных детей, поэтому главной семьей она считала племянника Алексея и его детей, которых воспитывала как родных внуков. За свою жизнь актриса трижды официально вступала в брак с режиссером Владимиром Фетиным, ученым Владимиром Залитисом и Игорем Андроповым.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что при отсутствии завещания имущество будет распределяться строго по закону. Сначала права получают наследники первой очереди, а при их отсутствии эстафета переходит к родственникам второй очереди, среди которых числятся племянники, тети и дяди.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом со ссылкой на Театр российской армии, в котором служила актриса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

