«Тина, слизь и ржавчина»: Поселок в Омской области страдает из-за воды, а в Ржеве ее «нарисовали»

Село Знаменское, основанное в далеком 1666 году, находится примерно в 360 километрах от Омска, там проживает около 5 тысяч человек. Однако ни история, ни масштаб не помогают местным жителям решить проблему с водой. Черная субстанция с тиной и ужасным запахом непригодна ни для готовки, ни для стирки, ни для мытья. Эта проблема не решается больше двух лет.

«У нас часто вода плохая. Она бывает посветлее, чем рыжая, но пить ее невозможно. Мы ее процеживаем через фильтр, она постоит несколько дней и вся в какой-то тине. Мыться тоже нельзя, она очень воняет, при этом у меня маленький ребенок. Белье все портится, постираться мы тоже не можем нормально, все белое вообще сразу портится. Те же проблемы с техникой – чайники и увлажнитель быстро выходят из строя, ломаются, потому что они все покрываются ржавчиной, слизью, тиной. Их очищаешь - они не очищаются. Хорошей воды нет вообще в поселке, у кого-то получше, у кого-то похуже. Мы ездим в другие деревни, набираем где-то воду из колонок. Но ее тоже не наносишь в бутылках, чтобы постирать вещи или готовить», - рассказала НСН жительница поселка.

Мы попросили губернатора Омской области помочь жителям Знаменского.

Прошлой осенью мы рассказывали про ситуацию в городе Ржеве Тверской области, жители которого жаловались на грязную воду с мусором и червяками и засилье в городе платных водоматов. В правительстве региона сообщили тогда НСН, что реконструкцию водозаборов «Ржев-1» и «Ржев-2» завершат в декабре, после чего ожидается существенное улучшение качества воды. Однако, по состоянию на конец марта, этого не произошло.

«Ничего не исправили, сейчас стало только гораздо хуже, так как половодье, вода прибывает, соответственно вся вода еще более коричневая. Приходится фильтр чистить каждый день. Мне звонили из администрации, сказали, что есть проблемы с поставщиками, с оборудованием. Я, конечно, все понимаю, но до сих пор никаких очистных, вода все такая же. Мы по-прежнему покупаем воду в водоматах, при этом она подорожала на рубль, сейчас литр стоит 5 рублей. Кто-то ходит с баклажками каждый день, мы на семью из трех человек набираем две бутыли 19 литров, нам хватает дней на пять. Я, мама, бабушка, то есть три женщины, и все носим мы с мамой», - рассказала НСН жительница Ржева.