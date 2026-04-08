«Приехали на следующий день!»: «Кривая линия» помогла жителям Поварово

***

В середине марта мы рассказывали о ситуации в подмосковном Поварово, где год назад взялись за ремонт коллектора, но починили его только «на бумаге». В итоге жители 15 домов все это время страдали от зловония. После обращения НСН к губернатору Московской области ситуация изменилась. Из администрации Солнечногорска прислали нам иллюстрированный фотографиями отчет о начале работ, которые должны завершить до 15 апреля, и не обманули.

«Да, действительно, сейчас работают на этом проблемном участке. Я к вам обратился и сразу же, буквально на следующий день после эфира они начали решать эту проблему. Сейчас они проводят ремонт котлована, начали ставить новые кольца, заводить туда новые трубы, работа идет очень масштабно. Зловонный запах, отравлявший нам жизнь, уже улетучился, спасибо большое», - поблагодарил НСН один из местных жителей.

***

Хорошие новости пришли и из Тюмени, где мэр города и губернатор региона после обращения НСН обратили внимание на проблемы жителей залитой в начале весны многоэтажки. Ремонт размытой кирпичной кладки пообещали провести весной-летом, призвав к ответу управляющую компанию.

«Спасибо вам большое, а то пока у нас шел с ними диалог в одну сторону, ответа от них было вообще никакого не добиться. Понятное дело, что ремонт они сходу не начнут, пока найдут подрядчика и так далее. Говорят, что все это будет летом. В прошлом году осмотры и ремонт были запланированы на июль, но, видимо, ничего сделано не было, а потом наступает сентябрь и топит чердак», - отметила жительница проблемного дома.

НСН будет держать на контроле ситуацию с ремонтом тюменского дома.

***

На днях к нам обратились за помощью жители восьмиэтажного дома в Сочи. В пяти метрах от него в марте началась стройка, от которой в квартирах людей трясутся стены, скрипят балконы и падают вещи. Местные власти пообещали разобраться в ситуации в течение месяца, однако люди боятся, что за это время их дом просто обвалится.

«Это началось с 19 марта. Естественно, мы позвонили в МЧС, в полицию, нам сказали идти к участковому. Но участковый пришел и говорит: вас же не ограбили, не убили, мы ничего не можем сделать… Мы написали множество писем, в том числе и мэру сочинскому, но к нам пришел ответ, что это будет рассмотрено в течение месяца. Однако в течение месяца дом может просто развалиться, вот и всё. У нас в доме восемь этажей, здесь живет порядка трехсот человек, в том числе пенсионеры и дети. При этих работах идет очень сильная вибрация, на балконах ограждение, сваренное из прутка 20 на 20, трясется как струна. Плюс, понятно, горшки, стаканы, вся кухня, стиральные машинки тоже трясутся», - возмутился представитель жильцов Александр Морозов.

Мы попросили губернатора Краснодарского края защитить жителей трясущегося дома.