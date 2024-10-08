«Огромное наследие»: В ЛДПР рассказали, зачем студентам стипендия имени Жириновского
Владимир Жириновский оставил после себя огромное научное и идеологическое наследие, поэтому в партии ЛДПР очень рады, что Минобрнауки одобрило стипендию его имени, заявил НСН Ярослав Нилов.
Владимир Жириновский не только профессиональный политик, но и известный ученый, поэтому стипендия его имени станет хорошим подспорьем и мотивацией для студентов. Об этом в беседе с НСН заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.
Минобрнауки РФ поддержало предложение об учреждении стипендии имени Жириновского, сообщили РИА Новости. Уточняется, что двадцать таких стипендий могут быть учреждены к сентябрю 2025 года. Ранее соответствующее предложение было направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
«Мы очень рады, что стипендия будет носить имя великого человека, нашего вождя, основателя партии, который внес огромный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой науки. Он был доктор философских наук и всю свою профессиональную жизнь занимался изучением, преподавал, публиковал научные статьи, оставил огромное идеологическое наследие, которое является частью устойчивого базиса ЛДПР. Обладая колоссальными знаниями, тонким аналитическим умом, он сумел спрогнозировать многие вещи, дал набор мер, которые необходимо принимать с целью недопущения разных ситуаций. Мы рады, что такое предложение ЛДПР было поддержано. Его реализация станет определенным стимулом, который позволит студентам, аспирантам и будущим политологам изучать труды, открывая для себя что-то новое», - заявил он.
Отвечая на вопрос о размере стипендии, Нилов пояснил, что деталей не знает, так как от ЛДПР была инициатива только касательно имени, а все остальные решения принимались в Минобрнауки.
«Не могу сказать. Это же решение Минобрнауки, их документы. Наше предложение было только об именной части», - отметил он.
Ранее Нилов в беседе с НСН заявил, что Константин Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме о Жириновском.
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