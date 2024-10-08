«Огромное наследие»: В ЛДПР рассказали, зачем студентам стипендия имени Жириновского

Владимир Жириновский не только профессиональный политик, но и известный ученый, поэтому стипендия его имени станет хорошим подспорьем и мотивацией для студентов. Об этом в беседе с НСН заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.

Минобрнауки РФ поддержало предложение об учреждении стипендии имени Жириновского, сообщили РИА Новости. Уточняется, что двадцать таких стипендий могут быть учреждены к сентябрю 2025 года. Ранее соответствующее предложение было направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.