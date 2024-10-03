СМИ: В Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского

Она находится в Московском сквере. Неизвестные вырвали и сломали около 20 кленов, высаженных в 2022 году.

Также осквернена памятная табличка с именем Жириновского. Правоохранительные органы знают о произошедшем.

Ранее стало известно, что актер, народный артист России Константин Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

