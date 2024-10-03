СМИ: В Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
3 октября 202406:16
В Воронеже вандалы разрушили аллею памяти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает издание «Новости Воронежа».
Она находится в Московском сквере. Неизвестные вырвали и сломали около 20 кленов, высаженных в 2022 году.
Также осквернена памятная табличка с именем Жириновского. Правоохранительные органы знают о произошедшем.
Ранее стало известно, что актер, народный артист России Константин Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru