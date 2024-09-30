«Кологривый - диссонанс»: В ЛДПР больше рады Хабенскому в роли Жириновского
Народный артист России Хабенский прекрасно подходит для роли Жириновского в рассвете его политической карьеры, сказал НСН Ярослав Нилов.
К актеру, народному артисту России Константину Хабенскому совершенно другое отношение, нежели к актеру Никите Кологривому, Хабенский - артист другого уровня, сказал НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.
Режиссер, народный артист РФ Сергей Снежкин ранее заявил, что Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. По словам режиссера, для такой работы необходим «актерский уровень, актерское качество». Как отметил Снежкин, Хабенский «вошел в тот возраст, когда он уже может это делать». Нилов указал на отличную репутацию Хабенского в отличие от Кологривого.
«Не сравнить Хабенского и Кологривого. Совершенно другое отношение, совершенно другой артист и по уровню доверия, и по авторитету, и по внутреннему содержанию, наполнению, духовному миру. Когда я слышал о Кологривом, у меня возникал какой-то диссонанс. Когда я слышу про Хабенского, то диссонанса нет, исходя из того, какой репутацией обладает этот артист. До этого проектом о Жириновском занимался режиссер Баранов, но когда мы с ним общались в последний раз, он сказал, что от съемки картины отказался. Что происходит сейчас, у меня информации нет. Главное, чтобы картина получилась достойной, чтобы смогла показать глубокий духовный мир Жириновского, его историю становления как политика, как профессионала, как героя нашего времени», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Хабенский подходит для роли Жириновского.
«Сам Хабенский неоднократно встречался с Жириновским. Актеру сейчас 52 года, он как раз подходит для роли Жириновского в то время, когда он ворвался на политический олимп, произвел информационно-политический фурор. Получается, что в 45 лет Жириновский был кандидатом в президенты, в возрасте около 47 лет его партия триумфально одержала победу в парламентских выборах. Так что по возрасту все плюс-минус совпадает. Опять же, самое главное – режиссер. Можно высказывать мнение, можно высказывать критику, но последнее слово за режиссером», - отметил Нилов.
Ранее Кологривый рассказал, что согласился сыграть основателя ЛДПР в фильме «Жириновский. Взлет», напоминает «Радиоточка НСН».
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