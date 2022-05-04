«Мы никуда не едем!» Ургант опроверг информацию о гастролях по Германии
Телеведущий в эфире НСН заявил, что не продает никаких билетов на шоу «Вечерний Ургант LIVE» в немецких городах.
Телеведущий Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию о гастролях в Германии.
«Мы никуда не едем, это все было запланировано давно, еще до всего. Тут какие-то непроверенные данные, информация не соответствует действительности. Я не знаю, кто это продает, мы не едем никуда», - отметил он.
Телеведущий также признался, что не успевает опровергать все, что пишут про него в интернете, так как подобными «фантазиями» пестрят все Telegram-каналы.
«Если опровергать вообще все, что пишут про меня в интернете, я боюсь, что мне не хватит времени ни на что, даже на семью. К сожалению, такое время, что всё, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то Telegram-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости», - добавил Ургант.
В СМИ появилась информация о том, что Иван Ургант выступит в трёх городах Германии с шоу «Вечерний Ургант LIVE». Сообщалось, что шоумен посетит Дортмунд, Оффенбах на Майне и Карлсруэ 3, 4 и 5 июня соответственно.
При этом минимальная стоимость «билета» на концертный формат популярного российского телешоу составляет 39 евро, наиболее дорогой обойдётся в 149 евро.
Ранее Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отшутился от продажи своего дома на Рублевке с плесенью и заявил, что распространяющаяся информация является ложью от первого до последнего слова.
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