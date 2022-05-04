Иван Ургант объявил о гастролях по Германии со своим вечерним шоу
Телеведущий Иван Ургант в соцсетях объявил, что выступит в трёх городах Германии с шоу «Вечерний Ургант LIVE».
Шоумен посетит Дортмунд, Оффенбах на Майне и Карлсруэ 3, 4 и 5 июня соответственно. Вместе с Ургантом на сцену выйдут его партнёры по вечернему шоу: телеведущие Алла Михеева и Дмитрий Хрусталёв. Также участие примет музыкальная группа «Фрукты».
Минимальная стоимость билета на концертный формат популярного российского телешоу составляет 39 евро, наиболее дорогой обойдётся в 149 евро.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал телевизионного шоу «Вечерний Ургант».
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