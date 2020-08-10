«Мы должны быть готовы». Что нужно знать о новой волне СOVID-19
Специалисты спорят о сроках наступления второй волны коронавируса в России, но сходятся в одном: лучше готовится заранее.
Иммунолог академик РАН Арег Тотолян заявил, что осенью этого года можно ожидать вторую волную коронавируса, причем с более тяжелыми последствиями.
«Мы должны быть к этому готовы», — зaявил он в интервью «Известиям». По его словам, сейчас нельзя однознaчно ответить, кaк будут сочетaться сезонные инфекции с COVID-19.
Профессор Сергей Колесников в свою очередь рассказал во время пресс-конференции НСН о выработке коллективного иммунитета у россиян. По его мнению, второй волны COVID-19 в России не будет.
«Никакой второй волны не будет. Во-первых, растет иммунная прослойка за счет антител. Но там важна другая прослойка за счет Т-клеточного иммунитета. Это сродни врожденному. По разным подсчетам, уже около 20%-40% уже его имеют. Они не подвержены заражению, а если и заражаются, то переносят его в самой легкой форме. Как только наша иммунная прослойка вместе с переболевшими достигнет условно говоря 60%, на мой взгляд, ситуация к этому уже близка, то это будут просто сезонные вспышки коронавируса», - считает он.
Однако, не все коллеги Колесникова с ним согласны. Так, профессор Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что начало второй волны коронавируса в РФ придется на октябрь-ноябрь. Как рассказал ученый в интервью «Комсомольской правде», надежды экспертов на то, что коронавирус исчезнет с наступлением летней жары не оправдались - россиян ждет массовая вторая волна.
При этом сразу три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой отечественной вакцины от коронавируса. Как минимум на это рассчитывают в Минпромторге. В настоящее время идет отладка технологий и докупается оборудование.
Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что если России удастся первой разработать вакцину, то это поставит ее на новую позицию в мировой политике.
«Такой прорыв поставит Россию на совершенно другое иерархическое место в мировой политике, нежели то место, которое она занимает сегодня», – полагаем он.
Тем не менее, пока трудно судить, ждут ли нас новые испытания коронавирусной инфекцией этой осенью. Остается лишь надеется, что российская вакцина окажется эффективной.
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