«Мы должны быть готовы». Что нужно знать о новой волне СOVID-19

Иммунолог академик РАН Арег Тотолян заявил, что осенью этого года можно ожидать вторую волную коронавируса, причем с более тяжелыми последствиями.

«Мы должны быть к этому готовы», — зaявил он в интервью «Известиям». По его словам, сейчас нельзя однознaчно ответить, кaк будут сочетaться сезонные инфекции с COVID-19.

Профессор Сергей Колесников в свою очередь рассказал во время пресс-конференции НСН о выработке коллективного иммунитета у россиян. По его мнению, второй волны COVID-19 в России не будет.

«Никакой второй волны не будет. Во-первых, растет иммунная прослойка за счет антител. Но там важна другая прослойка за счет Т-клеточного иммунитета. Это сродни врожденному. По разным подсчетам, уже около 20%-40% уже его имеют. Они не подвержены заражению, а если и заражаются, то переносят его в самой легкой форме. Как только наша иммунная прослойка вместе с переболевшими достигнет условно говоря 60%, на мой взгляд, ситуация к этому уже близка, то это будут просто сезонные вспышки коронавируса», - считает он.