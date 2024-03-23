МВД России: Все задержанные террористы являются иностранными гражданами
Все задержанные в Брянской области террористы являются иностранными гражданами, сообщили в МВД России.
Таким образом МВД опровергло тем самым недостоверную информацию, что нападавшие - граждане России, которую ранее распространил ряд Telegram-каналов.
Сейчас миграционные подразделения МВД во взаимодействии с ФСБ выясняют продолжительность пребывания каждого из них на территории России. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член Правительственной комиссии по миграционной политике Константин Затулин в беседе с «Радиоточкой НСН» сегодня призвал усилить работу правоохранительных органов с мигрантами после произошедшего.
По последним данным, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133 человек, сообщает Следственный комитет России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru