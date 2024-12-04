«По 40 тысяч рублей»: В России полицейские уходят в охрану из-за низких зарплат
Михаил Пашкин заявил НСН, что генералы и полковники переходят в банки, в службы безопасности крупных компаний, где им платят миллионы.
Сотрудники МВД в регионах получают по 40-50 тысяч рублей, участковые работают за двоих-троих, но им за это не доплачивают, рассказал глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с НСН.
В день из МВД уходит 160 человек, в месяц — до 5 тысяч, рассказал генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, передает «Комсомольская правда». По его словам, сейчас в ведомстве не хватает 20% сотрудников. А в ряде регионов нехватка участковых составляет почти 90%, один работает за девятерых. Пашкин назвал ситуацию «развалом» МВД.
«Недавно господин Силуанов выступал в Совфеде по этой теме. Он сказал, что в среднем сотрудник МВД получает 97 тысяч рублей. Он просто все деньги МВД разделил на количество сотрудников. Фонд денежного содержания МВД, а не фонд заработной платы. Он почему-то не учел, что нужно делить не все деньги, которые МВД получает, а только те, которые идут на денежное довольствие. Средства же еще идут на аренду, на содержание зданий, автомобилей, на покупку вооружения и так далее. Средняя зарплата на уровне 50 тысяч сегодня, плюс вычитаем еще 13% налогов. В Москве ППС получают порядка 80 тысяч, но 20 тысяч доплачивает столичное правительство. А в регионах люди получают по 40 тысяч рублей», - рассказал он.
По его словам, генералы и полковники переходят в банки, в службы безопасности крупных компаний, где им платят миллионы.
«В такой ситуации сотрудников считают рабами. Они сейчас работают за двоих-троих и больше, их заставляют работать сверхурочно без доплаты. Конечно, сотрудники уходят. Если бы участковому платили за два района, он бы, может, и работал. Но деньги выделяют не по штатной численности. МВД развалилось просто, а все вокруг врут, что все нормально, что деньги есть. Генералы уходят на зарплату в миллион рублей в месяц, полковников тоже берут на хорошую зарплату до 45 лет. Они переходят в банки, в службы безопасности крупных компаний типа «Газпрома». Рядовые ребята в охрану идут», - отметил собеседник НСН.
В настоящее время МВД РФ не хватает 152 тысячи работников, заявил ранее глава министерства Владимир Колокольцев на заседании в Совфеде. Глава МВД подчеркнул, что самая сложная ситуация сложилась в Приморском крае, кадровый дефицит там достиг 25%, передает «Радиоточка НСН».
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