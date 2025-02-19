В Петербурге дефицит участковых составляет 45%
Нехватка участковых уполномоченных в полиции Санкт-Петербурга в среднем по городу составляет 45%, заявил начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами петербургского законодательного собрания.
Он отметил, что комплектация таких сотрудников в Адмиралтейском районе города составляет 56%. В Центральном районе не хватает двух из трех участковых. В Василеостровском районе некомплект — 70%.
Дефицит кадров в полиции Петербурга отмечается уже несколько лет, но в последнее время наблюдается усиление оттока сотрудников. По словам Плугина, ситуация связана с низкой заработной платой.
Ведомство надеется на выделение региональных доплат участковым по примеру Москвы. Предложение ведомство направило в правительство Санкт-Петербурга. предложение о выделении средств на такие выплаты сотрудникам. По словам Плугина, речь идет о выделении в квартал 18 тыс. рублей на одного сотрудника и 6 тыс. рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что почти 50% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции. Однако глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с НСН заявил, что иностранцы должны получать право работать в полиции только спустя 15 лет с момента получения гражданства РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru