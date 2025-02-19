В Петербурге дефицит участковых составляет 45%

Дефицит кадров в полиции Петербурга отмечается уже несколько лет, но в последнее время наблюдается усиление оттока сотрудников. По словам Плугина, ситуация связана с низкой заработной платой.

Ведомство надеется на выделение региональных доплат участковым по примеру Москвы. Предложение ведомство направило в правительство Санкт-Петербурга. предложение о выделении средств на такие выплаты сотрудникам. По словам Плугина, речь идет о выделении в квартал 18 тыс. рублей на одного сотрудника и 6 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что почти 50% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции. Однако глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с НСН заявил, что иностранцы должны получать право работать в полиции только спустя 15 лет с момента получения гражданства РФ.



