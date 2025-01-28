«Не пройдут полиграф»: Профсоюз полиции Москвы об ограничениях на работу мигрантов

«У мигрантов все-таки коллективное сознание, скажем так. Они поддерживают свои кланы. Как, допустим, азербайджанец может посадить азербайджанца? Его же потом родственники проклянут. Поэтому здесь Миронов абсолютно прав. В целом нужно наводить порядок, я бы даже предложил не 10 лет, а 15 в таком случае. Эти 10-15 лет человек живет в России, платит налоги и так далее. В таком случае криминальные схемы будут исключены», - объяснил он.

Пашкин рассказал, что в МВД есть специальные тесты и полиграф, которые мигранты, например, вряд ли пройдут, но тогда работать будет некому.

«У нас в МВД есть специальные тесты, есть полиграф, очень серьезная штука. Сразу можно выявить, например, что человек склонен брать взятки, выгораживать товарищей и так далее. Только есть такая проблема сегодня, что кадровому аппарату нужно набрать людей. Они иногда не обращают внимания на тесты и полиграфию. А если бы это было независимое государственное тестирование, то тогда в МВД попадали бы только достойные люди. Но тогда в МВД вообще никого бы не было. Если мигранта протестировать на полиграфе, он не пройдет», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил НСН, что любые ограничения для граждан РФ будут нарушением Конституции.

«Надеюсь, что партия провела исследование, прежде чем утверждать, что среди мигрантов в полиции есть нарушения. У меня нет такой информации, что мигранты выгораживают своих земляков. Этот вопрос надо изучать, анализировать и подтверждать. Я в этом вижу ущемление прав граждан РФ, у нас по Конституции все граждане равны», - отметил он.

В день из МВД уходит 160 человек, в месяц — до 5 тысяч, рассказал ранее генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, передает «Радиоточка НСН».

