МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

Столичное управление МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных властями акциях. На сайте ведомства говорится, что любые провокационные действия со стороны участников таких мероприятий будут расценены как угроза общественному порядку.

Правоохранители будут «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекаться». Нарушители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом.