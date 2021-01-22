МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

Столичное управление МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных властями акциях. На сайте ведомства говорится, что любые провокационные действия со стороны участников таких мероприятий будут расценены как угроза общественному порядку.

Правоохранители будут «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекаться». Нарушители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом.

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Полиция призвала жителей не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее об ответственности сайтов за призыв для участия в несогласованных акциях напомнил Роскомнадзор, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ряд ресурсов.

В пятницу Минпросвещения сообщило о недопустимости участия в политических акциях детей.

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
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