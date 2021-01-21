Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в митингах 23 января

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов, которые призывают к участию в акциях 23 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

В своем обращении Генпрокуратура ставит вопрос о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в интернете материалам с призывами к участию в массовых мероприятиях на Пушкинской площади в Москве, Сенатской площади в Петербурге и других городах России.

Роскомнадзор потребовал удалить призывы к митингам в TikTok

В ведомстве добавили, что объявили предостережения о недопустимости нарушения закона тем лицам, которые призывают к незаконным действиям.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:РоскомнадзорНесанкционированный МитингМитингГенпрокуратура
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры