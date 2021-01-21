Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в митингах 23 января
Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов, которые призывают к участию в акциях 23 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
В своем обращении Генпрокуратура ставит вопрос о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в интернете материалам с призывами к участию в массовых мероприятиях на Пушкинской площади в Москве, Сенатской площади в Петербурге и других городах России.
В ведомстве добавили, что объявили предостережения о недопустимости нарушения закона тем лицам, которые призывают к незаконным действиям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru