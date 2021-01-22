Минпросвещения призвало оградить детей от участия в политических акциях

В Минпросвещения посоветовали взрослым поинтересоваться планами своих детей и оградить их от опасности. Там также отметила, что «никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации».

Ведомство предложило родителям вместе с детьми 23 января «посмотреть любимое кино», провести совместную фотосессию, поиграть в настольные игры, «приготовить блюда вместе со всеми членами семьи» и так далее.

Ранее сторонники арестованного после прилета из Германии оппозиционера Алексея Навального сообщали о намерении провести акцию в его поддержку. Она не санкционирована властями.

Также сообщалось, что полиция задержала пресс-секретаря «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иностранным агентом) Киру Ярмыш, передает Ura.ru.

