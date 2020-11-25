МВД опровергло данные об увеличении числа штрафов для безмасочников в Москве
МВД опровергло информацию об указании увеличить число штрафов за отсутствие масок в Москве, говорится в Instagram министерства.
Ранее со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщалось, что руководство полиции Москвы приказало сотрудникам чаще штрафовать жителей города за отсутствие масок, а оформлять протоколы теперь станут и на тех, кто носит маску на подбородке.
«Информация, размещенная в телеграмм-канале "Baza" о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности», - говорится в сообщении министерства.
Ura.ru сообщало, что вирусолог советовал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом.
Ранее бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что властям нужно не только требовать ношения масок, но и создавать для этого условия. В частности, он напомнил, что маски должны продаваться рядом с метро за низкую цену, так как пенсионеры не готовы покупать дорогие одноразовые маски.
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пик коронавируса наступит раньше декабря, однако точная дата зависит от соблюдения санитарных правил. Он также выразил мнение, что заболеваемость может снизиться к концу весны 2021 года.
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