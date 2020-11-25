Больше 500 человек умерли за сутки в России от коронавируса

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Московском регионе Донорами плазмы уже более 6 тысяч москвичей, вылечившихся от COVID-19 Резиденты технополиса «Москва» получили льготы почти на 700 миллионов рублей Число цифровых медицинских исследований в столице к 2023 году увеличится до 10 миллионов Поезд московского метро «Хвосты и лапки» помог найти новый дом 24 собакам и кошкам