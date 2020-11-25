Больше 500 человек умерли за сутки в России от коронавируса
В России за минувшие сутки в течение суток умерли 507 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Новых случаев заражения зарегистрировано 23 675, передает RT. Выписано из больниц 25 748 пациентов, переболевших коронавирусом.
В Московской области впервые выявлено более 1 тысячи новых случаев заражения ковидом - 1005. В Москве таковых 4685, в Санкт-Петербурге - 3421.
Роспотребнадзор ранее на своём сайте рассказал о работе по изучению мутаций коронавируса, которая ведётся в нескольких регионах России, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru