Больше 500 человек умерли за сутки в России от коронавируса

В России за минувшие сутки в течение суток умерли 507 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новых случаев заражения зарегистрировано 23 675, передает RT. Выписано из больниц 25 748 пациентов, переболевших коронавирусом.

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В Московской области впервые выявлено более 1 тысячи новых случаев заражения ковидом - 1005. В Москве таковых 4685, в Санкт-Петербурге - 3421.

Роспотребнадзор ранее на своём сайте рассказал о работе по изучению мутаций коронавируса, которая ведётся в нескольких регионах России, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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