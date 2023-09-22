МВД объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка

Отмечается, что военачальников разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинения Николюку, который возглавлял группировку войск «Север», и Драпатому, экс-командующему оперативной группировкой «Херсон». По данным следствия, в 2017 и 2019 годах генералы командовали операцией украинских объединенных сил, и под их руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках. В результате погибли и были ранены 154 человека.

В августе МВД объявило в розыск украинских военачальников Евгения Мойсюка, Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука, причастных к обстрелам Донбасса, напоминает «Свободная пресса».

