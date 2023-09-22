МВД объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка
МВД России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. Соответствующие данные опубликованы в ведомственной базе разыскиваемых.
Отмечается, что военачальников разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.
Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинения Николюку, который возглавлял группировку войск «Север», и Драпатому, экс-командующему оперативной группировкой «Херсон». По данным следствия, в 2017 и 2019 годах генералы командовали операцией украинских объединенных сил, и под их руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках. В результате погибли и были ранены 154 человека.
В августе МВД объявило в розыск украинских военачальников Евгения Мойсюка, Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука, причастных к обстрелам Донбасса, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине
- В ДНР организовали встречу украинских пленных с родственниками
- ФНС запустила интерактивный сервис подбора имени ребенку
- Российские суды вынесли более 100 приговоров военнослужащим ВСУ
- В Севастопольской бухте приостановили движение морского транспорта
- МВД объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка
- Пашинян покинул здание кабинета министров Армении
- Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН
- Эрдоган перепутал цвета ООН с флагом ЛГБТ
- В Иркутске задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru