МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска

МВД России объявило в розыск украинского Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом говорится в опубликованной на сайте ведомства карточке.

В апреле прошлого года российские следователи возбудили против градоначальника дело о подстрекательстве к геноциду.

Ранее служба безопасности Украины возбудила дело против директора ФСИН России Аркадия Гостева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоМВД РФ

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