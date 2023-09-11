МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска
11 сентября 202316:09
МВД России объявило в розыск украинского Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом говорится в опубликованной на сайте ведомства карточке.
В апреле прошлого года российские следователи возбудили против градоначальника дело о подстрекательстве к геноциду.
Ранее служба безопасности Украины возбудила дело против директора ФСИН России Аркадия Гостева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru