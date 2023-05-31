МВД объявило в розыск трех украинских генералов

Так, МВД разыскивает первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника, замначальника Генштаба Александра Локоту и замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко. Отмечается, что военачальники объявлены в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

В марте Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Колеснику, Локоте и Грищенко. По данным следствия, с 2016 года в результате их командования боевыми действиями в Донбассе погибли более 500 человек, около тысячи пострадали.

Ранее МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, ведомство разыскивает командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского, отмечает телеканал «360».

