Символический розыск: Экс-генпрокурор усомнился в поимке главкома ВСУ Залужного

Ранее МВД России объявило в розыск по уголовным статьям главкома ВСУ Валерия Залужного, которого в мае СМИ потеряли из виду, и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Куликов объяснил, как будут вестись розыскные мероприятия в отношении Залужного и Сырского.

«Дело возбуждено Следственным комитетом, а сопровождают его оперативные работники органов внутренних дел, в чьем ведении находятся розыск преступников. Для их поисков подключат и иные структуры — Интерпол, соседние подразделения и так далее. Хотя это и не значит, что завтра Залужный и Сырский будут задержаны. Полагаю, следует объявить в розыск и президента Украины Владимира Зеленского, поскольку это главный военный преступник и террорист, чью вину доказать очень легко», — сказал экс-глава МВД.

В свою очередь Степанков объяснил цель возбуждения таких уголовных дел.

«Основная задача Следственного комитета — расследование уголовных дел и преступлений, совершенных на территории России. Уголовные дела против лиц, совершивших преступления в отношении интересов России или ее граждан за рубежом, имеют свою специфику. Полагаю, здесь во главу угла поставлено политическое значение самого факта возбуждения уголовного дела, а не процессуальная сторона его расследования и доведения до логического конца. Как правило, такие дела просто приостанавливаются. Напомню, что Следственный комитет с начала событий в Донбассе в 2014 году возбуждал не одно аналогичное дело (например, небезызвестное дело украинской летчицы Надежды Савченко). Возбуждая уголовное дело в отношении таких граждан, мы лишний раз показываем, что не согласны с действиями этих лиц и считаем их преступными», — сказал Степанков.

По словам Степанкова, перспектив у подобных дел крайне мало.

«Если по какому-либо недоразумению эти лица окажутся на территории России, они, конечно, могут быть арестованы, поскольку есть санкция на их арест, преданы сначала следствию, потом, вероятно, суду. Но шансы, что они здесь окажутся, крайне низки. Также исключено, что их задержат на территории третьих стран, поскольку депортация в Россию осуществляется по закону той страны, на территории которой они будут задержаны, если это государство согласится на выполнение российских требований. Несмотря на то, что мы продолжаем сотрудничество с Интерполом, зачастую международная юстиция других государств отказывала в выдаче того или иного лица России, считая это политическим, а не уголовным преследованием», — добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело касаемо возможной госизмены Зеленского и его команды. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

