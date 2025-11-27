Россиян предупредили о повышении цен на рыбу

Без этого с 1 января 2026 года стоимость перевозок вырастет на 24%, что является беспрецедентным скачком для современной России. Например, доставка контейнера по маршруту Владивосток — Москва подорожает на 73 000 рублей, что добавит около 3 рублей к стоимости каждого килограмма рыбы.

В АСОРПС предупреждают, что это может привести к дефициту рефрижераторов на Дальнем Востоке и срыву поставок рыбы, морепродуктов, мяса и молока в центральные регионы. Также в ассоциации указывают на огромную разницу в тарифах: перевозка пива в рефрижераторе будет стоить в 2,3 раза дороже, чем в обычном контейнере.

России необходимо поддержать здоровую конкуренцию на рынке перевозок, тогда он сам очистится и получит возможность зарабатывать деньги, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.

