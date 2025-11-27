Мишустина попросили о единых правилах для работы «белых списков» сайтов

Ключевой темой обсуждения стали меры по повышению эффективности «белых списков» сайтов. Телеком-компании, в том числе главы «Вымпелкома» и МТС, попросили правительство ввести единые требования к работе списков. Это необходимо для повышения эффективности мер безопасности, поскольку сейчас у каждого оператора свои правила, что приводит к несогласованности.

Также бизнес предложил активнее работать над расширением «белых списков», чтобы смягчить для россиян последствия ограничений мобильного интернета. В пресс-службе правительства факт отдельной встречи именно с «большой четвёркой» опровергли, но подтвердили встречу с крупным бизнесом в целом.

Ранее Минцифры РФ обновило «белый список» ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

