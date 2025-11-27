Мишустина попросили о единых правилах для работы «белых списков» сайтов
На форуме «Цифровые решения» представители топ-менеджмента крупнейших российских компаний, включая операторов связи «большой четвёрки», провели встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает Forbes.
Ключевой темой обсуждения стали меры по повышению эффективности «белых списков» сайтов. Телеком-компании, в том числе главы «Вымпелкома» и МТС, попросили правительство ввести единые требования к работе списков. Это необходимо для повышения эффективности мер безопасности, поскольку сейчас у каждого оператора свои правила, что приводит к несогласованности.
Также бизнес предложил активнее работать над расширением «белых списков», чтобы смягчить для россиян последствия ограничений мобильного интернета. В пресс-службе правительства факт отдельной встречи именно с «большой четвёркой» опровергли, но подтвердили встречу с крупным бизнесом в целом.
Ранее Минцифры РФ обновило «белый список» ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустина попросили о единых правилах для работы «белых списков» сайтов
- Россиян предупредили о повышении цен на рыбу
- МВД: Не хватает почти 200 тысяч полицейских
- Силуанов анонсировал туристический налог на сдачу домов
- В Евросоюзе предложили сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине
- МВД: Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми
- Одобрен закон об ужесточении условий для получения медицинской помощи мигрантами
- Маколей Калкин допустил возвращение в «Один дома»
- Греф выступил за дифференциацию ставок по ипотеке по количеству детей в семье
- Умерова допросили в НАБУ по делу о коррупционной схеме Миндича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru