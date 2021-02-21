МВД намерено увеличить срок хранения отпечатков россиян
До момента смерти гражданина или достижения им 100-летнего возраста предлагает увеличить срок хранения дактилоскопических данных россиян МВД РФ. О разработке соответствующего законопроекта сообщается на официальном сайте ведомства.
«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», — поясняют в МВД.
Такая необходимость объясняется ростом числа лиц, достигших возраста 80 лет. В МВД напоминают, что граждане этой категории наиболее часто подвержены заболеваниям, связанным с потерей памяти, отмечает RT.
«Соответственно, увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным», — делают вывод в ведомстве.
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