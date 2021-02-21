МВД намерено увеличить срок хранения отпечатков россиян

«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», — поясняют в МВД.

Такая необходимость объясняется ростом числа лиц, достигших возраста 80 лет. В МВД напоминают, что граждане этой категории наиболее часто подвержены заболеваниям, связанным с потерей памяти, отмечает RT.

«Соответственно, увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным», — делают вывод в ведомстве.

Ранее НСН сообщала о возможности для москвичей в любое время оформить заграничный паспорт с помощью криптокабин, установленных в многофункциональных центрах «Мои документы» российской столицы. Для этого необходимо будет отсканировать отпечатки пальцев, предоставить документы, а также сделать фотографию.

