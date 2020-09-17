Депутат МГД Щитов рассказал о новой услуге по оформлению загранпаспорта в столичных МФЦ
Москвичи получили возможность в любое время оформить заграничный паспорт с помощью криптокабин, установленных в многофункциональных центрах «Мои документы» российской столицы. Об этом АГН «Москва» рассказал депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.
Устройство позволят оформить биометрический вариант загранпаспорта в автоматическом режиме, без непосредственного участия сотрудника МВД. Криптокабины появились в Центральном округе - во флагманском центре «Мои документы» на Пресненской набережной и в МФЦ Донского района в 5-ом Донском проезде.
Криптокабины функционируют без выходных. Оформить биометрический паспорт на 10 лет можно в удобное время. Причём, место проживания или прописки не имеет значения - воспользоваться услугой может любой житель мегаполиса. Для этого необходимо будет отсканировать отпечатки пальцев, предоставить документы, а также сделать фотографию.
Срок изготовления удостоверения личности остаётся прежним – порядка 30 суток для москвичей и до трёх месяцев для жителей других регионов.
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