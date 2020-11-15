Назван риск разблокировки смартфона отпечатком пальца

Эксперт напомнил, что для эффективной защиты личных данных необходима частая смена пароля, что невозможно при использовании отпечатка пальца. Их всего десять в отличие от неограниченного количества цифровых комбинаций.

Царапина на датчике исключит возможность пользоваться сканом из-за повреждения.

По мнению Тимура Садыкова, смартфоны являются системами слежения за своими владельцами, собирая довольно много конфиденциальной информации о человеке. Поэтому, считает эксперт, не стоит пользоваться отпечатком пальца, чтобы дактилоскопические данные не попали третьим лицам.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН подчеркнул, что даже если некоторые функции сейчас кажутся не нужными, это не значит, что однажды они не захватят рынок смартфонов полностью.

«Большая часть потребителей использует свои смартфоны в лучшем случае на 20%. Остальные функции либо нужны крайне редко, либо не нужны вообще. Но, исходя из этого, мы же не говорим о том, что нам нужно возвращаться в каменный век, потому что кто-то еще не освоил технику. Постепенно новые функции проникают, становятся стандартными. Как пример, использование датчика отпечатка пальца. Ещё пять лет назад многие говорили, что это излишняя функция, она не нужна, не будет работать. Сегодня она уже норма. Большая часть людей пользуется ей постоянно», - объяснил Муртазин.

