МВД: мужчин за рулем не будут направлять в военкоматы

Министерство внутренних дел России опровергло сообщения в соцсетях об «указе», в котором идет речь о том, что полицейские якобы должны будут останавливать машины под управлением мужчин и направлять их к «представителям военных комиссариатов», сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

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Отмечается, что опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а сведения в нем – ложные.

В поддельном указании говорится, что правоохранительным органов якобы поручили производить остановку легковых транспортных средств под управлением мужчин. После проверки документов их должны направлять к представителям военных комиссариатов.

Ранее стало известно, что закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Армению, Азербайджан и ряд других стран, для въезда в которые не требуются визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
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