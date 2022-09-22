МВД: мужчин за рулем не будут направлять в военкоматы

Отмечается, что опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а сведения в нем – ложные.

В поддельном указании говорится, что правоохранительным органов якобы поручили производить остановку легковых транспортных средств под управлением мужчин. После проверки документов их должны направлять к представителям военных комиссариатов.

Ранее стало известно, что закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Армению, Азербайджан и ряд других стран, для въезда в которые не требуются визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

