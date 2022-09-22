СМИ: закончились авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны

По данным сервиса Aviasales, билет на прямой регулярный рейс из Москвы в Стамбул можно приобрести не раньше 26 сентября за 105 тыс. 603 руб. Ближайший доступный прямой рейс «Аэрофлотом» в Стамбул - 27 сентября за 74 тыс. руб. На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 26 сентября за 83 тыс. 250 руб.

Аналогичная ситуация наблюдается и с прямыми рейсами по маршруту Москва — Ереван. Ближайший доступный рейс планируется 25 сентября. В Астану улететь прямым рейсом получится 25 сентября за 133 тыс. руб. Дешевле обойдется билет в другой город Казахстана — Алматы: стоимость билета на рейс 24 сентября - 38 тыс. руб.

При этом спрос на туристические путевки упал. Количество бронирований туров 21 сентября сократилось примерно на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Напомним, в Москве на Арбате прошли задержания протестующих, которые требовали прекратить военную операцию на Украине и остановить частичную мобилизацию. Также протестующих задерживали в Санкт-Петербурге. Всего в городах задержаны сотни человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

