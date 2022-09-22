Регионы начали ограничивать выезд военнообязанных

Так, военные комиссары Татарстана, Дагестана и Курской области подписали приказы о частичной мобилизации. Также СМИ сообщают о таких приказах в Краснодарском крае и Самарской области.

Жителям Курской области, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата. Тем, кто находится не в регионе постоянного проживания и подлежит мобилизации, нужно вернуться в трехдневный срок или встать на учет по месту пребывания.

Повестка о мобилизации должна быть вручена гражданину лично в руки. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

