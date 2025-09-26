Россиян предупредили о мастерах-мошенниках, занимающихся ремонтом

По его словам, обман клиента заключается в установке на сломанную технику некачественных запчастей, что сложно заметить и проконтролировать.

«В итоге техника вскоре снова ломается, и вы снова вызовете этого «специалиста», — указал юрист.

Сарбаев также посоветовал оценить ситуацию - не исключено, что покупка нового прибора будет рациональнее и дешевле ремонта.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская заявила, что мошенническим может быть любой телефонный звонок с номера, не начинающегося с кода +7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

