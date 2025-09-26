Россиян предупредили о мастерах-мошенниках, занимающихся ремонтом
Если мастера стараются сделать так, чтобы ремонт техники продолжался как можно дольше, то, вероятно, это мошенники. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Григорий Сарбаев.
По его словам, обман клиента заключается в установке на сломанную технику некачественных запчастей, что сложно заметить и проконтролировать.
«В итоге техника вскоре снова ломается, и вы снова вызовете этого «специалиста», — указал юрист.
Сарбаев также посоветовал оценить ситуацию - не исключено, что покупка нового прибора будет рациональнее и дешевле ремонта.
Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская заявила, что мошенническим может быть любой телефонный звонок с номера, не начинающегося с кода +7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
