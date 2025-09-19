Сериал «Паучиха» о Блиновской назвали пособием по борьбе с мошенниками

Сериал, вдохновленный историей Елены Блиновской, может помочь вразумить аудиторию, сказал НСН Давид Шнейдеров.

Истории шарлатанов и коучей – хорошая основа для сюжета фильмов и сериалов, однако важно, чтобы подобные творческие решения не обеляли их имидж, отметил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Брат Елены Блиновской пожаловался на арест всех активов

Онлайн-кинотеатр Premier в рамках презентации на кинофестивале «Новый сезон» представил сериал «Паучиха» о блогере Миле Гоноровской, которая проводит тренинги, обещая клиентам решить все проблемы. Впоследствии на нее заводят уголовное дело. Прототипом героини стала осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег Елена Блиновская. Главную роль в проекте исполнит Елена Лядова. Шнейдеров допустил, что для части зрителей история может стать назиданием.

«Как художественное произведение – это интересно. Сюжет про шарлатанов, так называемых коучей, психологов, парапсихологов, экстрасенсов и прочих, кто из людей вытягивает деньги – пища и для фильмов, и для сериалов. К сожалению, создатели подобных произведений тщетно пытаются вылечить идиотов, однако полное ощущение, что они неизлечимы. Огромное количество людей смотрят на подобные истории, и думают: это про всех, кроме меня. Потом они отдают свои заработанные деньги мошенникам. Все началось еще с печально известного Сергей Мавроди, и, к сожалению, человеческая глупость неистребима. Возможно, хоть при просмотре сериала у кого-то в голове что-то щелкнет», - понадеялся он.

«Финансовая необразованность и глупость»: Виктория Боня осудила звезд за неуплату налогов

По словам собеседника НСН, самой Елене Блиновской сериал, вдохновленный ее историей, может пойти в плюс.

«На афере, которой занималась Елена Блиновская, можно сделать несколько сериалов и игровых фильмов. Хорошо, что героиню сериала ее именем не назвали. Надеюсь, когда Елена Блиновская вернется в свет, близко к интернету не подойдет. Однако подобные истории легко можно развернуть себе на пользу. Они столь умело играют на человеческой глупости и жадности, что могут все, что угодно», - заявил Шнейдеров.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Радиоточкой НСН» сказал, что блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская вряд ли выйдет на свободу в этом или следующем году, а информацию про возможное УДО вбрасывают специально, чтобы посмотреть на реакцию общества,

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
