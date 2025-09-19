Онлайн-кинотеатр Premier в рамках презентации на кинофестивале «Новый сезон» представил сериал «Паучиха» о блогере Миле Гоноровской, которая проводит тренинги, обещая клиентам решить все проблемы. Впоследствии на нее заводят уголовное дело. Прототипом героини стала осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег Елена Блиновская. Главную роль в проекте исполнит Елена Лядова. Шнейдеров допустил, что для части зрителей история может стать назиданием.



«Как художественное произведение – это интересно. Сюжет про шарлатанов, так называемых коучей, психологов, парапсихологов, экстрасенсов и прочих, кто из людей вытягивает деньги – пища и для фильмов, и для сериалов. К сожалению, создатели подобных произведений тщетно пытаются вылечить идиотов, однако полное ощущение, что они неизлечимы. Огромное количество людей смотрят на подобные истории, и думают: это про всех, кроме меня. Потом они отдают свои заработанные деньги мошенникам. Все началось еще с печально известного Сергей Мавроди, и, к сожалению, человеческая глупость неистребима. Возможно, хоть при просмотре сериала у кого-то в голове что-то щелкнет», - понадеялся он.