МВД Белоруссии: Задержан координатор протестных акций

Официальный представитель МВД Белоруссии Оксана Чемоданова сообщила, что сотрудники милиции задержали координатора протестных акций в Минске. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Чемоданова рассказала, что оперативники смогли выявить 34-летнего мужчину, который занимался «поиском и финансированием» участников протестных акций в Минске. На него вывел ранее задержанный человек. Он дал показания против подозреваемого и рассказал, что потенциальный координатор предлагал за деньги собрать «массовку» для несанкционированной акции.

Контакт состоялся в продовольственном магазине. Координатор предложил собрать на митинг 10-12 человек. Он заплатил сообщнику 60 белорусских рублей (около 1767 рублей), купил ему алкоголь и закуску, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что первый задержанный незадолго до встречи с «координатором» вышел из мест заключения.