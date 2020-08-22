МВД Белоруссии: Задержан координатор протестных акций

Официальный представитель МВД Белоруссии Оксана Чемоданова сообщила, что сотрудники милиции задержали координатора протестных акций в Минске. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Чемоданова рассказала, что оперативники смогли выявить 34-летнего мужчину, который занимался «поиском и финансированием» участников протестных акций в Минске. На него вывел ранее задержанный человек. Он дал показания против подозреваемого и рассказал, что потенциальный координатор предлагал за деньги собрать «массовку» для несанкционированной акции.

Контакт состоялся в продовольственном магазине. Координатор предложил собрать на митинг 10-12 человек. Он заплатил сообщнику 60 белорусских рублей (около 1767 рублей), купил ему алкоголь и закуску, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что первый задержанный незадолго до встречи с «координатором» вышел из мест заключения.

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Известно, что МВД Белоруссии ведет проверку задержанного координатора.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН заявил, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап.

«Расшатать ситуацию не удалось – это уже сейчас очевидно», - сказал он и выразил уверенность, что майданная история для Белоруссии – на данном этапе вещь пройденная.

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ФОТО: РИА Новости
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