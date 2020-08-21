Оппозиция в Минске начала акцию «Цепь покаяния»

В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники запланировали встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов, сообщает Tut.by.

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

На улицах уже появились милиционеры, которые информируют собравшихся, что мероприятие незаконно и за участие в нем предусмотрена административная ответственность.

Между тем, число участников акции продолжает увеличиваться.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил в эфире НСН, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап. По его словам, он не верит в падение президента Александра Лукашенко.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Кадр видео
ТЕГИ:ОппозицияМинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры