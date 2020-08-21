Оппозиция в Минске начала акцию «Цепь покаяния»

На улицах уже появились милиционеры, которые информируют собравшихся, что мероприятие незаконно и за участие в нем предусмотрена административная ответственность.

Между тем, число участников акции продолжает увеличиваться.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил в эфире НСН, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап. По его словам, он не верит в падение президента Александра Лукашенко.

